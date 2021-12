Swetlana von Bismarck: Wir wollen helfen, diese Menschen einander wieder näherzubringen. An Weihnachten fällt es in Familien besonders auf, wenn man kein Miteinander mehr hat. Statt eines gemeinsamen Festes stehen vielleicht schmerzhafte Tage der Einsamkeit an. Deshalb bieten wir Familien kostenlose Gespräche an, in denen es darum gehen soll, wie sich friedliche Weihnachten trotz unterschiedlicher Ansichten zu Corona gestalten lassen. Wir haben viel Erfahrung mit Menschen, die wegen Trennung und Scheidung in erbittertem Streit miteinander sind und denken, dass wir uns da gut einbringen können.