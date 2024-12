Was machen Menschen, die kein Weihnachten feiern?

Weihnachten hier zu erleben, fühlt sich ein wenig isolierend an. Es ist einer der größten Feiertage der Welt, besonders in der christlichen Welt, und überall präsent. Als Jüdin fühlt man sich dabei manchmal außen vor. Ich glaube, jeder Jude war schon einmal ein bisschen neidisch auf Weihnachten – einfach, weil es so ein festliches Ereignis ist und so viel Aufmerksamkeit bekommt.