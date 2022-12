Sehr viele Menschen haben frei - viele aber auch nicht. Von den 37,8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben im letzten Jahr 6,4 Prozent, also über 2,4 Millionen Menschen, an den Feiertagen gearbeitet. Vor allem in Heimen (23,6 Prozent) und in der Gastronomie (21,3 Prozent), aber auch in der Beherbergung (17, 3 Prozent) und in systemrelevanten Berufen wie dem Transport von Personen oder Gütern waren viele Menschen am Arbeitsplatz.