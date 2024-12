Weihnachten: Sechs kuriose Bräuche aus aller Welt

"Fröhliche Weihnachten" bei uns, "Joyeux Noël" in Frankreich , "Feliz Navidad" in Spanien - Weihnachten wird in vielen Ländern auf der ganzen Welt gefeiert. Und das auf sehr unterschiedliche Weise. Während wir hierzulande vor allem an besinnliche Stunden und den traditionellen Christbaum denken, gibt es in anderen Ländern ganz andere Bräuche