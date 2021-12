Anders in anderen Teilen Deutschlands. Da machen es "Anni" und "Per" spannend. Das Hoch "Anni" verzieht sich langsam südostwärts und das Tief "Per" schickt uns vom Atlantik einen kleinen Ableger namens "Per II". Der ist wichtig, denn nur wegen dieses Tief-Ablegers "Per II" haben wir überhaupt eine Chance auf Neuschnee, denn "Per II" bringt Niederschlag mit - für die meisten allerdings auch mit auffrischendem Südwestwind milde Temperaturen.