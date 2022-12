Tannenkauf immer früher : O Adventsbaum

"Das letzte Jahrzehnt hat diesen Trend intensiviert und richtig in Fahrt gebracht, also dass man sich sehr früh den Weihnachtsbaum holt und auch früh entsorgt", so Hennecke. Deutschland passe sich in gewisser Weise internationalen Bräuchen an. In den USA zum Beispiel stellen viele den Weihnachtsbaum schon kurz nach Thanksgiving auf - also Ende November.