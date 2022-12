Der Arbeitgeber kann also nicht einfach am Schwarzen Brett, im Intranet oder in einer persönlichen Mail ankündigen, dass er das Weihnachtsgeld nicht zahlen werde. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Auch wenn der Arbeitgeber in drei Jahren jeweils unterschiedliche Summen gezahlt hat, so haben die Beschäftigten Anspruch darauf, in jedem folgenden Jahr dann eine Sonderzahlung zu erhalten.