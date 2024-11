Weihnachtspostamt Himmelpforten: Schon 1.000 Wunschzettel

Allein in Niedersachsen gibt es neben Himmelpforten zwei weitere weihnachtliche Postämter, die Briefe für das Christkind, den Weihnachtsmann und den Nikolaus entgegennehmen. So beantwortet das Weihnachtspostamt im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür schon seit Mittwoch Briefe. Am ersten Advent (1. Dezember) folgt Nikolausdorf bei Cloppenburg. Bereits jetzt seien in Himmelsthür 2.000 Briefe aus dem In- und Ausland eingegangen, hieß es.