Messerverbot und Cannabis: Was gilt auf dem Weihnachtsmarkt?

Grundsätzlich ist das Kiffen zwischen Glühweinstand und Bratwurstbude keine gute Idee. Denn: Laut Gesetz darf in der Gegenwart von Kindern und Jugendlichen kein Cannabis geraucht werden. Auch in der Nähe von Schulen, Kitas, Spielplätzen und tagsüber (7 bis 20 Uhr) in Fußgängerzonen ist es verboten. Da all das auf die meisten Weihnachtsmärkte zutreffen dürfte, greift also grundsätzlich die aktuelle Rechtslage.