Wein: Konsum geht in Deutschland leicht zurück

Die Nachfrage nach Wein sinkt in Deutschland. Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) im rheinland-pfälzischen Bodenheim mitteilte, sank die Menge des eingekauften Weins um vier Prozent und der damit erzielte Umsatz um fünf Prozent. Einen Grund für die Entwicklung sieht das Institut in dem wachsenden Kostenbewusstsein in der Bevölkerung.