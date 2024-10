Im Südwesten : Wein in Pfandflaschen nun auch im Supermarkt

04.10.2024 | 17:14 |

Bier, Wasser und Säfte gibt es schon in wiederbefüllbaren Flaschen. Im Südwesten gibt es jetzt auch auf Wein in 0,75-Liter-Flaschen Pfand. Bislang ist nur ein Händler an Bord.