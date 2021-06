Rebblüte läutet Countdown zur Weinlese ein

Das Wetter im Juni war optimal für die Rebblüte, die in einigen Regionen inzwischen schon abgeschlossen ist. Auch Winzerin Manuela Stumpf aus Frickenhausen am Main berichtet: "Jetzt ist es in den Weinbergen richtig explodiert." Das bedeutet nun Schwerarbeit in den Weinbergen. "Wir müssen viel heften, sonst wächst es uns davon", sagt Stumpf. Beim Heften werden die Sommertreibe ausgerichtet und befestigt, damit sie nicht in die Rebzeilen hineinragen.