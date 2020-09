Es gibt Zählungen, wem bei den Oscars in den Siegerreden am häufigsten gedankt wurde. Zumindest dort steht Harvey Weinstein noch immer auf einer Stufe mit Gott. Der einstige Heiland Hollywoods hat in den letzten Jahren, in denen Dutzende Vorwürfe gegen ihn wegen sexueller Übergriffe die MeToo-Ära einläuteten, vieles verloren: seine Filmfirma, seinen Ruhm, seine Macht, die Farbe in seinem Gesicht und - glaubt man seinem schweren Gang gestützt auf einen Rollator - auch seine Gesundheit.