Das New Yorker Oberste Gericht lud insgesamt 500 Personen als mögliche Geschworene vor. In der ersten Woche wurden pro Vorstellungsrunde 120 Personen dem Richter vorgeführt. Richter Burke fragte sie nach ihrer möglichen Befangenheit oder terminlichen Unvereinbarkeiten. Einem Bericht der "New York Times" zufolge wurden am 8. Januar von 120 Personen insgesamt 45 entschuldigt.



Die restlichen Teilnehmer erhielten einen Fragebogen, den sie in der zweiten Woche ausgefüllt abgeben mussten. Durch die Beantwortung des Fragebogens sollen persönliche Einstellungen oder die Unparteilichkeit der Geschworenen festgestellt werden. Der Richter und die Anwälte können in der zweiten Runde die Kandidaten befragen und ausschließen. Das Ziel: Zwölf faire und unparteiische Geschworene zu finden.