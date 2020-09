Die Anklage warf Weinstein in ihrem Schlussplädoyer vor, ein "Raubtier" zu sein, das seine Macht in Hollywood für sexuelle Übergriffe missbraucht habe. Verteidigerin Rotunno verlangte von den Geschworenen in ihrem Schlussplädoyer, eine "unpopuläre Entscheidung" zu treffen und den aus strafrechtlicher Sicht unschuldigen Weinstein freizusprechen.