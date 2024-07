Endlich können wir wieder weiße Socken tragen

Was vor einigen Jahren noch als völlig geschmacklos galt, scheint nun bei jungen Männern im Trend zu liegen: Die Weiße Socke.

Sie war lange Zeit der Alptraum von Stil-Experten und in Sandalen angeblich das Erkennungszeichen deutscher Touris im Ausland: die weiße Socke. Doch Mode ist stets im Wandel. Und so kommt es, dass mit Stolz oder Trotz gezeigte sportliche Socken jetzt im Trend liegen und kein No-Go mehr sind. Zur kurzen Hose werden sie sogar gern weit hochgezogen, sodass man gut die Marke sieht (Nike, Adidas, Puma und Co). Die (weiße) Socke ist zurück.