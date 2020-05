Erzieherin-Skandal weitet sich aus

Stofftiere und Kerzen liegen vor der Kita in Viersen. Archivbild

Bei den Ermittlungen gegen eine Erzieherin, die in Viersen des Mordes an einem dreijährigen Kita-Kind verdächtigt wird, sind die Behörden auf weitere Vorfälle in früheren Kindergärten der 25-Jährigen gestoßen. Die Polizei beschrieb mehrere Fälle von Atemnot, in denen unter anderem ein Junge mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen war.



Ein erster Fall ereignete sich demnach bereits 2017. Laut Polizei gab es bislang jedoch nie Ermittlungen gegen die Frau wegen Übergriffen, allerdings wegen Vortäuschens einer Straftat.