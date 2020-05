Der am vergangenen Freitag bekannt gewordene Fall der getöteten Greta aus Viersen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Das Kind war an den Folgen eines Atemstillstands gestorben, den es am 21. April in der Viersener Kita erlitten hatte - verursacht offenbar durch die Erzieherin. Zu mutmaßlichen Tatzeitpunkt hielt sich die Frau nach Ermittlerangaben allein mit dem Kind in einer Notbetreuungsgruppe auf, die in der Kita wegen der Corona-Pandemie eingerichtet worden war.