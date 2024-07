Welt-Aids-Konferenz: Der Kampf gegen HIV gerät ins Stocken

Welt-Aids-Konferenz in München : Warum der Kampf gegen HIV ins Stocken gerät

22.07.2024 | 13:00 |

In München beginnt heute Welt-Aids-Konferenz. So richtig kraftvoll geht der Kampf gegen das Virus nicht voran, ein Ziel haben die UN schon aufgegeben - es fehlt vor allem an Geld.