Heute hingegen stehen den rund 250.000 MS-Patienten in Deutschland eine Vielzahl an Therapeutika zur Verfügung, mit der bei gut 90 Prozent der Betroffenen das Fortschreiten der Erkrankung verhindert werden kann. "Wer in Mitteleuropa heutzutage an schubförmiger MS erkrankt, der hat im Wesentlichen die gleiche Lebenserwartung wie die Normalbevölkerung und kann ein recht normales Leben mit Familie und Beruf führen", sagt Gold.