Astronomen haben 42 Asteroiden zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter so scharf aufgenommen wie nie zuvor. Die Bilder des Very Large Telescope (VLT) in Chile zeigten "ein breites Spektrum an eigenartigen Formen, von kugelförmig bis hin zu Hundeknochen", teilte die Europäische Südsternwarte (Eso) mit Sitz in Garching bei München mit.