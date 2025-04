Bezos-Unternehmen Blue Origin : Frauen-Kurztrip ins All - mit Promi-Faktor

13.04.2025 | 19:22 |

Sechs Frauen wollen an diesem Montag Raumfahrt-Geschichte schreiben: Mit an Bord der Rakete ins All: Bezos-Partnerin Lauren Sánchez und Pop-Superstar Katy Perry.