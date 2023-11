Satelliten-Wolke wächst: Esa will Verkehrsregeln für Weltall

Mit der wachsenden Zahl von Satelliten steigt das Risiko für Zusammenstöße, die in Kettenreaktionen immense Schäden verursachen könnten, befürchtet der Generaldirektor der europäischen Raumfahrtagentur Esa, Josef Aschbacher.

Bis zu 42.000 Satelliten im All erwartet

Natürlich sei es im Interesse jedes Betreibers, Zusammenstöße zu vermeiden, betonte Aschbacher. Die Esa habe zu jedem Betreiber Kontakt, um in brenzligen Situationen klären zu können, wer ausweicht.

Allerdings kommen immer neue Player hinzu. Daher braucht es zuverlässige Verkehrsregeln im Weltall, bei denen in jeder Situation ganz genau klar ist, wer muss ausweichen, wer muss sich wie verhalten.

Es wird eng im All. Tonnenweise Schrott kreist um die Erde. Trotzdem werden immer mehr Satelliten gestartet. Mit jedem wächst die Gefahr von Zusammenstößen – mit fatalen Folgen. 20.02.2022 | 28:45 min

Firmen wie One Web, SpaceX, Blue Origin und viele andere - etwa auch aus China - planen Zehntausende neue Satelliten, vielfach in der Gewichtsklasse zwischen 150 und 1.200 Kilogramm - und so billig gebaut wie möglich.