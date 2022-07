Der größte Teil der Weltbevölkerung, 59,33 Prozent, lebt in Asien. 17,51 Prozent der Bevölkerung in Afrika, 9,49 Prozent in Europa, 8,36 Prozent in Lateinamerika, 4,73 Prozent in Nordamerika und 0,54 Prozent in Australien/Ozeanien.