In diesen Stunden arbeiten jene Systemträgerinnen, die von dem vor allem stark medial geprägten Feminismus so wenig abbekommen. Sie haben keine Kapazitäten für kleine und große Systemfragen, sie sind angewiesen auf Veränderung, angetrieben durch jene, die in der privilegierten Position sitzen, in den Medien oder der Politik oder der Wissenschaft arbeiten. Der Fokus auf die gern weggedachten Probleme muss größer werden.