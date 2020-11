Alle sechs Minuten stirbt ein Mensch auf Europas Straßen: Das sind 220 Menschen jeden Tag, 80.000 Menschen jedes Jahr - so die WHO. Und weltweit liegt die Zahl der Todesopfer bei 1,35 Millionen Menschen. Jedes Jahr am dritten Sonntag im November, initiiert durch die Vereinten Nationen, soll all dieser Straßenverkehrsopfer gedacht werden, gleichzeitig ist der Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer eine Mahnung zu mehr Toleranz und Rücksicht im Straßenverkehr.