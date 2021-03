Am unglücklichsten sind die Menschen dem Bericht zufolge in Afghanistan, noch hinter Lesotho, Botsuana, Ruanda und Simbabwe. Auf den besten Rang der afrikanischen Länder kommt auf Platz 83 die Republik Kongo. Sie landet landet damit noch einen Platz vor China. Das glücklichste Land in Asien ist Taiwan (Rang 24).