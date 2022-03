Weltklimarat: "Kommende Jahre entscheidend"

Das Tempo, in dem die CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit dem Jahr 1900 zunimmt, ist dabei laut IPCC mindestens zehn Mal so hoch "wie in jedem anderen Zeitraum der vergangenen 800.000 Jahre". 2019 war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre so hoch wie seit mehr als zwei Millionen Jahren nicht mehr.