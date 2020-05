Ebenfalls in Mecklenburg, in der kleinen Stadt Lübz, waren in jenen Tagen sieben junge Frauen von einem Todesmarsch aus dem KZ Ravensbrück geflüchtet. Sie gehörten zu insgesamt Zehntausenden KZ-Häftlingen, die aus den Lagern weggebracht wurden. Weggebracht von ihren Peinigern, um das Unrecht und massenhafte Morden zu vertuschen vor den herannahenden Alliierten.