In der polnischen Hauptstadt ist die Erinnerung allgegenwärtig - wie wohl in keiner anderen Stadt Europas. Gedenktafeln an vielen Häusern erinnern an die Menschen, die dort von den Nazis ermordet wurden, zahlreiche Denkmäler für die Aufständischen etwa sind in der Stadt verteilt. Die Erinnerung an das polnische Leid im Zweiten Weltkrieg ist im kollektiven Gedächtnis der Polen verankert.