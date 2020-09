Zusatzstoffe setzt Arnd Erbel nicht ein. Noch nicht einmal Backhefe verwendet er. Der Bäckermeister will seinem Teig nichts hinzufügen, was nicht unentbehrlich ist. An einer Zutat allerdings spart er nicht: an Zeit. Einen ganzen Tag lang lässt er den Teig ruhen. "In der Summe steht der Teig 25 Stunden", sagt Erbel, der auch beim Warten schrittweise vorgeht, immer etwas Teigmasse hinzufügt.