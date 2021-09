Die Rote Liste gefährdeter Tier- und Pflanzenarten wird immer länger. Etwa 28 Prozent der mehr als 138.000 untersuchten Arten gelten als bedroht, wie die Weltnaturschutzunion (IUCN) auf ihrem Kongress am Samstag in Marseille bekanntgab. Knapp 40.000 "bedrohte Arten" - das seien so viele, wie noch nie zuvor, hieß es.