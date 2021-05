"Noch immer raucht jede fünfte Frau und jeder vierte Mann in Deutschland", sagt Professor Heino Stöver, Direktor des Instituts für Suchtforschung in Frankfurt, im ZDF-Morgenmagazin. Vor allem in der Erwachsenenbevölkerung täte sich epidemologisch ganz wenig, so Stöver. Dort gebe es nur leichte Rückgänge bei den Männern und kaum Veränderungen bei den Frauen.