Die Bilder aus dem Universum machen das Unbegreifliche sichtbar. Sie halten uns dazu an, unseren Planeten und alles was wir kennen als Teil eines großen Ganzen zu betrachten, uns selbst und unsere Lebensweise in Frage zu stellen. Damit haben sie das Potenzial, auch das Leben auf der Erde zu beeinflussen. Es lohnt sich also, sie nochmal ganz in Ruhe zu betrachten.