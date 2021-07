Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos und der britische Unternehmer Robert Branson - sie alle wollen ins All, so schnell, so hoch und so billig wie möglich. Das Rennen hat wohl der britische Milliardär Richard Branson gewonnen. Er startet mit seinem Raumfahrtunternehmen "Virgin Galactics" am 11. Juli ins All. Wenn dabei alles gut geht, will er das gleiche Erlebnis bald vielen Touristinnen und Touristen ermöglichen.