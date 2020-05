Das "Hubble"-Weltraumteleskop startete am 24. April 1990 an Bord der Nasa-Raumfähre "Discovery" ins All. Einen Tag später trat es in den niedrigen Erdorbit ein. Seitdem ermöglichte das Weltraumteleskop den Forschern mit atemberaubenden Bildern aus der Tiefe des Universums einen ganz neuen Blick in den Kosmos - und so das Wissen der Menschheit über das Universum nach und nach verändert.