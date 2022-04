Es gibt Bücher, die nicht alt werden. Mariana Lekys "Was man von hier aus sehen kann" ist so eines. Es erzählt in klugen, unaufgeregten Worten nicht nur die Geschichte von Luise, Selma und den Menschen in ihrem Dorf, sondern greift tief hinein ins Leben, die Liebe, die Sehnsucht und in die Bedeutung des menschlichen Zusammenlebens.