Das wohl Beste an Büchern ist, dass sie das Potential haben, einen für kurze Zeit einfach mal alles vergessen zu lassen und in eine andere Welt abzutauchen. Auf den Straßen Barcelonas im Sommer, im 15. Jahrhundert zur Zeit der Bauernkriege, in die Utopien der Zukunft oder fantastische Welten: Gute Belletristik schafft es, dass man tief in ihr versinkt, sich in eine Geschichte hinein träumt und für eine Zeit jegliche Krise um sich herum vergisst.