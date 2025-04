Am 23. April ist Welttag des Buches. Die Lust am Lesen lebt weiterhin auf, und vor allem durch Social Media wird ein neues Interesse an Büchern geweckt.

Während die "New York Times" mit dem Aufkommen des Internets bereits 1992 das Ende des Buchs vorhergesagt hatte, ist es auch mehr als 30 Jahre später noch quicklebendig. Gedruckte Bücher sind in Deutschland nach wie vor beliebt und werden gekauft. So stieg der Branchenumsatz laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels im jeweiligen Vorjahresvergleich 2023 um 2,8 Prozent und 2024 immerhin um weitere um 0,8 Prozent.

Das Buch lebt, dank Social Media

"Das Buch ist nach wie vor relevant und kann sich in einer schwierigen Gesamtwirtschaftslage behaupten", betont Peter Kraus vom Cleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, dem Dachverband der deutschen Buchbranche. Just jenem Internet sei Dank.

Gerade in den Sozialen Medien wird eine neue Lust am Lesen und am gedruckten Buch kultiviert. Und das in einer Weise, dass selbst Verlage überrascht sind. Das Buch ist beinahe zu einem Fetisch geworden, ein Objekt, das man gekonnt in Szene setzt.