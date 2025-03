Verbände am Welttheatertag: Kunstfreiheit akut bedroht

Das SOS-Signal ist eindringlich, deutlich und nicht zu überhören. Gemeinsam mit dem Internationalen Theaterinstitut (ITI) hat der Deutsche Bühnenverein zum diesjährigen Welttheatertag am 27. März die Kampagne #Kunstistfrei gestartet. Beide sehen die künstlerische Freiheit in akuter Gefahr. Auch Künstler aus ganz Europa warnen davor in einem Brandbrief an das Europäische Parlament.