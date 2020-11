"Mit der gleichen Landfläche könnten wir viel mehr pflanzliche Nahrungsmittel für den Menschen produzieren als tierische", erklärt Alexander Popp vom Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). In Deutschland wird auf 16,7 Millionen Hektar Fläche Landwirtschaft betrieben. Auf zehn Millionen davon wird Futter für Vieh erzeugt. Gemüse und Obst werden dagegen gerade mal auf einem Prozent der genutzten Fläche angebaut. Popps Fazit: "Was wir essen, ist von entscheidender Bedeutung - sowohl für unsere eigene Gesundheit als auch für die unseres Planeten."