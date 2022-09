Das amerikanische "Time"-Magazin wählte Herzog 2009 unter die 100 einflussreichsten Personen der Welt. Im selben Jahr wurde seine Antarktis-Dokumentation "Encounters at the End of the World" für einen Oscar nominiert. Von der Antarktis über eine Höhle in Südfrankreich ("Die Höhle der vergessenen Träume") begab sich Herzog für die Kino-Doku "Tod in Texas" und die TV-Produktion "On Death Row" in den Todestrakt von US-Gefängnissen, wo Insassen auf ihre Hinrichtung warten.