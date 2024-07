Ruth Westheimer ist tot - weltberühmte Sexualtherapeutin

Bei einer Bombenexplosion trug sie schwere Verletzungen an ihren Beinen davon, viele ihrer Freunde wurden getötet. Später ging sie nach Frankreich , wo sie an der renommierten Sorbonne in Paris studierte. Mitte der 50er Jahre siedelte sie in die USA über, wo sie sich in New York City niederließ. Westheimer war drei Mal verheiratet.