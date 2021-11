Mit Standing Ovations wurde Gottschalk zur Neuauflage der Unterhaltungsshow begrüßt. Als der 71-Jährige am Samstagabend in Nürnberg auf die Bühne trat, erhoben sich die Zuschauer im Saal und applaudierten minutenlang. "Ich freu' mich, dass ihr Euch so freut", reagierte der Moderator.