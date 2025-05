Wettervorhersage: Gewitter im Norden - viel Sonne im Süden

Teile Deutschlands müssen sich am Samstag auf Gewitter einstellen. Sie treten bevorzugt in einem Streifen von der Lausitz bis ins östliche Niedersachsen auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Vor allem in Berlin und Brandenburg werden ab dem Mittag Gewitter und Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde erwartet.