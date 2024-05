Hochwasserlage im Südwesten: Das Saarland im Ausnahmezustand

Auch im benachbarten Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg kam es zu Hochwasser - in beiden Ländern liefen Keller und Straßen voll. Viele kleinere Bäche und Flüsse traten über die Ufer. In der benachbarten französischen Region Moselle in Lothringen herrschte am Samstag weiterhin die höchste Alarmstufe Rot für Überschwemmungen. Die gute Nachricht: An allen betroffenen Orten gab es bislang kaum Verletzte und keine Toten zu beklagen.