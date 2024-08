Wetter in Deutschland: Erst heiße 36 Grad, dann Gewitter

Wer am Donnerstag und Freitag draußen arbeiten muss, sollte für Abkühlung sorgen.

In weiten Teilen Deutschlands bringt ein Hochdruckgebiet hochsommerliche Hitze. Mit Höchstwerten von 29 bis 36 Grad steigt die Wärmebelastung am Donnerstag deutlich an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.