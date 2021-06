Da sich die Arktis mittlerweile dreimal stärker erwärmt hat als der Rest des Planeten, macht sich die globale Klimakrise, in der wir mittlerweile leben und die um uns herum stattfindet, auf das Wetter bemerkbar. Die Luft ist bereits in der Arktis nicht mehr so kalt wie in den 80er Jahren. Das wirkt auf die Strömungen in der Atmosphäre und das verstärkt weiter. Die Tendenz ist also zunehmend.