Gefährliches Glatteis am Morgen: In weiten Teilen Deutschlands müssen sich die Menschen zum Wochenstart vor spiegelglatten Straßen und Gehwegen in Acht nehmen. In der Nacht trat zunächst im Westen und Nordwesten, später in der Mitte gefrierender Regen mit Glatteis auf. Im Laufe des Montags soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch im Nordosten und Osten verbreitet Glatteisregen geben. Für Teile aller Bundesländer galten am Montagmorgen deswegen Unwetterwarnungen des DWD.