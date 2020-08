Neu in der Aufzeichnung ist, dass drei Jahre in Folge der Juli extrem trocken ausfällt. Doch daraus lässt sich noch kein Trend zu einer Veränderung des Klimas ableiten, Änderungen des Klimas lassen sich nur über größere Zeiträume von mindestens 30 Jahren ablesen. Im 30-jährigen Mittelwert wird die Zahl der Sonnenstunden größer und die Temperatur wird höher, die Niederschlagsmenge nimmt in der letzten Referenzperiode zu.